Het regent afgelastingen in het amateurvoetbal: deze wedstrijden gaan niet door

Doorgaan derby Steenber­gen-Cluzona’74 stond op losse schoeven door ‘QR-problema­tiek en roofbouw’

Het ene team is hekkensluiter en kreeg punten in mindering en het andere overwoog deze week om uit de competitie te stappen. Zaalvoetbalclubs Steenbergen en Cluzona'74 herstarten zo de competitie in de topklasse onder bijzondere omstandigheden.

4 februari