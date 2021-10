Het nieuwe Madese Boys heeft tijd nodig, maar trainer Schuurmans ziet genoeg talent voor mooie toekomst

zondag 2e Kruisland wint met 14-0 van Madese Boys, RBC klopt Roosendaal in stadsderby

26 september De van voormalig hoofdklasser IFC overgekomen Yoeri Rombouts was op dreef namens zijn nieuwe club Kruisland. Maar liefst acht keer scoorde hij in de met 14-0 gewonnen wedstrijd tegen een ernstig verzwakt Madese Boys. RBC is eerste achtervolger nadat het de stadsderby met 2-0 won van Roosendaal.