Het laatste duel van Dennis Geeraers (24): een voorbeeld bij Kruisland

Liet Geeraers debuteren bij Roosendaal in de tweede klasse.



Reinald Boeren zag in Geeraers een groot talent. ,,Een technisch begaafde speler met ongekende kwaliteiten". Geeraers betaalde het vertrouwen terug. Boeren: ,,We hadden zelfs het kampioenschap in de tweede klasse aan hem te danken. Uit bij 't Zand, onze concurrent, deelde hij de genadeklap uit door gelijk te maken."



De trainer weet wat het is om te moeten stoppen vanwege een blessure. ,,Ik was 28 en mijn enkels waren versleten, maar Dennis is 24. Verschrikkelijk aangezien ik weet wat voetbal betekent in de familie Geeraers."