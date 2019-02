Het is vijf voor twaalf in Putte: 'Grenswachters is te goed voor vijfde klasse'

Het zijn op zijn zachtst gezegd roerige tijden op sportpark De Buizerd in Putte. Na een turbulent seizoen en een ondermaatse eerste seizoenshelft staat Grenswachters elfde. ,,We hebben behoorlijk wat kwaliteit ingeleverd", stelt trainer Patrick Arnouts. ,,En dan met name een flink aantal doelpunten. Topscorer Gino Boer (naar ODIO, red.) en middenvelder Gijs Van Landeghem (naar Achterbroek in België, red.) vertrokken en verdediger Thom van Dongen ontbrak een half jaar, waarmee we zeker dertig doelpunten kwijtraakten. Van Dongen is inmiddels terug na een halfjaar school in Spanje", verduidelijkt Arnouts. ,,De verdediging staat sinds zijn terugkeer weer goed, het oogt vrij solide."