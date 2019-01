‘Het hart van Panter Pietersma wint het van zijn portemonnee. En dat is goed’

Als jeugdspelertje kegelt hij iedereen omver. Levensgevaarlijk. ‘Ga’de gij màr op gôôl staon, manneke’ , krijgt hij te horen. Binnen no time staat NAC op de stoep waar hij met de week beter en beter wordt. De KNVB roept hem zelfs op voor Oranje onder 13. Het zal voor hem bij dat ene toernooi (in Japan) blijven. Branieschopper als hij was, begaat hij een jeugdzonde en knijpt in het vliegtuig een stewardess in de kont. Daar is de formele jeugdbondscoach echter hé-le-maal niet van gediend. Hij ontploft. Einde interlandcarrière voor Ariën. Het tekent mannetje dat hij toen was. Keepers zijn gek, en Pietersma is de gekste. Later wordt hij fullprof bij NAC en die weelde kan hij moeilijk dragen. Hij doet werkelijk alles wat God verboden heeft en al die gekheid luidt het einde van zijn profcarrière in. RBC en Willem 2 proberen hem nog op te rapen maar het is te laat. Next stop Dijkse Boys, waar de wietlucht in de kantine nóg sterker is dan die van schraal bier en vette friet. Ook weer geen succes, club failliet. Na Dinteloord en Vlissingen strijkt de goalie neer bij de geel-zwarten van Halsteren. Daar vind de trotse vader eindelijk rust in zijn imposante lijf .