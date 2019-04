Het glas van Hoeven-middenvelder Robèrt Frerichs is halfvol

De laatste zes seizoenen kende de Hoevense vloot een uiterst succesvolle vaart. De wind in de zeilen. Maar na de verovering van de derde klasse A vorig seizoen zijn de schepen onder leiding van Kapitein Eric Koenraads nu in onrustig vaarwater terecht gekomen. Noem het maar gerust een storm. Het is de vraag of de veilige haven nog wordt bereikt. Matroos Robèrt Frerichs houdt het hoofd koel. ,,We zijn ons bewust van de situatie waarin we zitten, maar gaan niet als een kat in het nauw ineens vreemde sprongen maken. We hebben ons lot nog in eigen hand.”