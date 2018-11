‘Het briefje’ ook goud waard voor vierdeklasser HSC’28: ‘Moeten we eigenlijk inlijsten’

,,We stonden na een minuut of 65 met 3-0 achter en op gegeven moment komt er via onze linksback Mike van Meer een briefje het veld in. Tegelijkertijd werd er ook gewisseld, Max Pouls kwam er in. Normaal gesproken is hij verdediger, maar hij is ook twee meter groot, dus die ging in de spits staan. Het was toen alles of niets, dus: alle ballen op de diepe spits en aansluiten”, legt Tobie Hopmans, een van de doelpuntenmakers van de bizarre wedstrijd, uit.

En, ja, hoor: een klein half uur later stapte HSC’28 winnend van het veld af: het werd nog 4-3. ,,Dat briefje is nu geld waard, ja. We hebben er in de kantine flink om kunnen lachen”, vertelt Hopmans. ,,Waar het papiertje nu is? Geen idee. Eigenlijk zouden we 'm moeten inlijsten en ophangen in de kantine.”

Meesterbrein was keeperstrainer Paul Schouw. ,,Natuurlijk heeft hij dat op tv gezien bij het Nederlands Elftal. Misschien dacht hij wel: dat kan ik ook. Het zou goed kunnen dat hij 'm nu boven zijn bed heeft hangen.” Opvallend is wel dat de keeperstrainer de naam Tobie Hopmans, nota bene een van de doelpuntenmakers, verkeerd heeft gespeld: met een y. ,,Hij zal wel haast hebben gehad. Maar dat neem ik ‘m nu natuurlijk niet kwalijk.”