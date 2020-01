Hereijgers jr. jaar langer bij Schijf

Hereijgers jr. begon zijn trainerscarrière in 2016 bij het destijds naar de vijfde klasse gedegradeerde Wernhout en loodste de club naar de tweede plaats. Via de nacompetitie promoveerde hij naar de vierde klasse. Na zijn tweede seizoen, waarin hij keurig negende eindigde, nam Hereijgers jr. een trainerssabbatical van één jaar.

Bij Schijf volgde hij Cees van Beers op. Van Beers moest noodgedwongen vertrekken omdat hij niet over de juiste trainerspapieren beschikte om een derdeklasser te coachen. Hereijgers jr. trok de stijgende lijn die onder Van Beers was ingezet door en staat tijdens de winterstop op een keurige vijfde plaats in de derde klasse. Op 26 januari hervat Schijf de competitie met een thuiswedstrijd tegen VVR.