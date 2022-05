Hereijgers hoopt voorzichtig op een stunt met Schijf: ‘Het zal niet meevallen om deze reeks voort te zetten’

Dorpsclub Schijf is bezig aan een goed seizoen in de derde klasse A. De ploeg verzekerde zich ruim voor het einde van de competitie van handhaving en staat op een keurige achtste plaats. Nu de doelstelling bereikt is, kan Schijf misschien nog wel verder kijken. Door een goede reeks doen ze nog volop mee in de strijd om de derde periode, die een plek in de nacompetitie oplevert.

Na een moeizaam begin blikt trainer Jan Hereijgers toch alvast terug op een heel mooi seizoen. ,,In de eerste wedstrijden pakten we weinig punten en moesten we nog vol aan de bak om ons te handhaven. Toen kwam er een aantal wedstrijden tegen directe concurrenten die echt gewonnen moesten worden en juist in die wedstrijden gingen wij onze punten pakken waardoor we snel afscheid namen van die onderste plaatsen.”

Het is het hele seizoen met pieken en dalen gegaan bij Schijf, vertelt Hereijgers. ,,Het waren bij ons steeds fases waarin we veel punten haalden, afgewisseld met fases waarin we even een aantal keer verloren. Nu zitten we weer in een goede reeks en als we deze door kunnen trekken tot het einde van het seizoen, kunnen we gewoon nog aan de nacompetitie meedoen.”

Concurrenten

Er wordt dus al voorzichtig gehoopt op nacompetitie in Schijf maar de trainer blijft wel realistisch. ,,Onze laatste drie tegenstanders staan allemaal in de top 5 dus dat zal echt niet meevallen om deze reeks door te zetten. Aan de andere kant geeft de wedstrijd tegen koploper Victoria’03 vorige week (3-0 overwinning) wel heel veel vertrouwen. Als we dat niveau weten te halen kunnen wij van iedereen in de competitie winnen.”

Hereijgers heeft als trainer veel ervaring opgedaan als assistent-trainer en als trainer bij jeugdelftallen, maar voordat hij begon bij Schijf was Wernhout de enige club waar hij als hoofdtrainer werkzaam is geweest. Met die club, waar hij zelf ook altijd gevoetbald heeft, wist hij destijds te promoveren naar de vierde klasse. Hij kijkt dan ook trots naar hoe de club, waar zijn neef Joost Anthonissen nu trainer is, vorige week promoveerde naar de derde klasse. ,,Dat vond ik wel heel mooi om te zien gebeuren. Ik ben echt trots op Joost en hoe hij het daar dit seizoen gedaan heeft.”

Ambitie

Aan het einde van dit met Schijf neemt de trainer toch afscheid van de club. Hereijgers maakt namelijk de overstap naar Zundert, dat in dezelfde klasse uitkomt. ,,Zundert stond voor mij sowieso al op het lijstje om daar graag trainer te worden. Zundert deelt namelijk mijn ambitie om graag naar de tweede klasse te gaan. Voor mij als trainer is dat het hoogste niveau waar ik mag werken en dat wil ik dan ook graag gaan doen. Schijf is natuurlijk een iets kleinere club en hier is iedereen reëel genoeg dat het dan lastig wordt om een stabiele tweede klasse ploeg te worden. Zundert is daar als club wat meer op ingesteld en ze hebben die ambitie ook duidelijk uitgesproken.”

Nu gaat Hereijgers eerst nog vol voor een mooi slot van het seizoen met Schijf, voordat hij bij Zundert begint. In de komende weken gaat blijken of hij daar in de tweede of derde klasse begint.