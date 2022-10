Hereijgers ‘eindelijk’ trainer van Zundert, maar ambities reiken verder dan derde klasse

Jan Hereijgers jr. trainde de hoofdmacht van Wernhout, Schijf en streek afgelopen zomer in zijn woonplaats Zundert neer. Wie niet beter zou weten, denkt dat het een honkvaste trainer is die vooral graag in de buurt van zijn eigen dorp blijft, maar de coach zag veel meer van de wereld.

Hereijgers (37) was als kleine jongen al veel op de velden van v.v. Wernhout te vinden. Zijn vader was er actief als speler en later in allerlei andere functies. Tegenwoordig is Jan Hereijgers senior voorzitter van de dorpsclub. ,,Het voetbalvirus heb ik wel van mijn vader meegekregen. Dankzij hem ben ik voetballer geworden.”

Het virus kreeg direct goed vat op Hereijgers. Als voetballer haalde hij net als zijn vader het eerste elftal van Wernhout. ,,Maar op mijn 24ste ben ik in het eerste elftal gestopt, door blessures ging het niet meer. Ik heb nog in het tweede en derde gespeeld, maar al snel bleek dat het beter was om helemaal te stoppen.”

Ook de liefde voor het trainersvak had hij al snel te pakken. Als veertienjarige gaf hij training aan de jongste jeugd. In de jaren die volgden stond hij voor oudere jongens en keek hij in de keuken bij grotere amateurclubs in de regio als Alliance, Beek Vooruit en Halsteren. ,,Ik heb het altijd heel goed naar mijn zin gehad bij Wernhout, maar voor mijn eigen ontwikkeling was het beter om verder te kijken. Iedere club heeft zijn eigen cultuur, dat brengt weer andere vragen met zich mee en dan is het goed om daar eens in de keuken te kijken.”

NAC en USA

Zo belandde Hereijgers ook op de bank naast de huidige NAC-trainer Robert Molenaar bij Halsteren. ,,Bij Robert was vrij snel duidelijk dat hij de kwaliteiten had om in het betaald voetbal te werken.” Hereijgers liep verder bij de NAC-jeugd rond, maar werkte ook nog veel verder van huis: ,,Via via kwam ik in contact met de Houston Dutch Lions. Ik ben er een jaar geweest en later nog een paar maanden bij de Dayton Dutch Lions. Het was mijn droom om fulltime met voetbal bezig te zijn en het was een hele mooie ervaring.”

Tegenwoordig zoekt Hereijgers het dichter bij huis, want afgelopen zomer werd hij ‘eindelijk’ hoofdtrainer van Zundert, de club uit zijn woonplaats. ,,Ik had al eens eerder gesolliciteerd, maar toen was ik het niet geworden. Nu kwam het er wel van. Na eerst Wernhout en daarna Schijf is het weer een grotere club, met iets meer mogelijkheden en ambities.”

Promotie

Zundert wil terug naar de tweede klasse. Het niveau waar de rood-zwarten vier jaar geleden voor het laatst actief waren. ,,We willen zo snel mogelijk promoveren.” Hereijgers is overtuigd van zijn visie en probeert die op de spelers over te brengen. ,,Door vaste spelprincipes te hanteren, aanvallend te voetballen - want dat vindt iedere speler leuker - en veel beleving in de training en wedstrijden te leggen.”

Het legt Zundert tot op heden geen windeieren. De club draait bovenin mee in de derde klasse. En wie weet wat de toekomst brengt voor Hereijgers en zijn team: ,,Ik heb de ambitie om naar de tweede klasse te gaan en wie weet wat daarna nog komt. Misschien wil ik mijn UEFA A-diploma halen, in België gaan kijken of ergens hoofd jeugdopleiding worden.” Maar eerst maar eens met Zundert promoveren naar de tweede klasse. Daarvoor moet morgenmiddag Clinge verslagen worden.