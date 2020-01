Henskens begint trainerscarrière bij DVVC

Henskens doorliep de jeugdopleidingen bij PSV en FC Den Bosch en begon zijn carrière in het betaalde voetbal bij TOP Oss. Ook speelde hij in de derde divisie bij vv Dongen. ,,Met de keur aan ervaringen opgedaan tijdens zijn (jeugd)opleidingen en actieve voetbaltijdperk in binnen- en buitenland, zijn wij ervan overtuigd dat hij de groep geënthousiasmeerd en ten volle gemotiveerd krijgt om het beste uit henzelf te halen", aldus het bestuur van DVVC.