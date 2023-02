Henk Vos nieuwe assistent-trainer bij Halsteren

zaterdag 3B Topper vol angst eindigt zonder winnaar: ‘Voor het kampioen­schap is er nog niks beslist’

Als kijkspel was het treurig. Zowel MOC’17 als Prinsenland liet zich leiden door angst. De 0-0 was het logische eindresultaat. Een uitslag waar iedereen vrede mee had, ook Prinsenland-goalie Arien Pietersma die voor de negende keer dit seizoen de nul hield. ,,Een winnaar zat er niet in.”