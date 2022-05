Hekkensluiter Gloria UC wint van kampioen, Chaam wint derby van Viola

Gloria UC – SV Reeshof 2-0 (1-0). Dirk van Hooijdonk, 2-0 Daan Rossi.

Geen erehaag, wel een bosje bloemen. Zo werd het vorige week kampioen geworden Reeshof ontvangen door hekkensluiter Gloria. Maar waar de ontvangst van de thuisploeg nog uiterst vriendelijk was, werd er in de wedstrijd meteen opgeklapt.

Tot tevredenheid, maar ook verbazing van coach Roland Peij. ,,Ik ben dik tevreden, een uitstekende teamprestatie is dit. Alleen zó zonde dat wat we vandaag laten zien niet al eerder mogelijk was. Vandaag bewijzen we dat wanneer terugzakken tot op de middenlijn en we goed compact blijven spelen, we erg lastig te verslaan zijn. We spelen nog twee finales nu, daar gaan we vol voor.’’

OVC’26 – Gesta 1-1 (0-0). 0-1 Tom de Groot.

,,Na de wedstrijd schudde ik de hand van de OVC-coach, allebei zeiden we dat we aan dit gelijkspel helemaal niks hadden’’, constateerde Gesta-coach Thomas de Ridder.

En lang zag het er niet naar uit voor zijn ploeg, want tot de negentigste minuut leidde Gesta. Het mocht helaas niet baten voor De Ridder en consorten. ,,We maken gewoon te weinig kansen af, dan speel je zoveel makkelijker. Uiteindelijk lukt het niet meer om de bal vast te houden en gaat het mis, heel zuur.’’ Lichtpuntje was het debuut van jongeling Rik Foesenek aan Gesta-zijde, die afgelopen zaterdag pas zestien werd.

Chaam - Viola 3-0 (1-0). 1-0 Martijn van den Broek, 2-0 Jelle van Raak (pen.), 3-0 Luuk Oomen.

In de vijfde minuut was het wel raak. Een aanval over links werd steeds goed doorgetikt naar rechts, waar uiteindelijk Martijn van den Broek klaar stond om het karwei af te maken, 1-0. De tweede helft was koud begonnen of Chaam mocht van de scheidsrechter een strafschop nemen. Robin Rovers van de thuisploeg dook heel opzichtig over het been van zijn tegenstander. Strafschop. Jelle van Raak maakte er vanaf de stip 2-0 van.

In de zeventigste minuut werd de wedstrijd definitief beslist. Bart Laurijssen liep Robin Rovers onderuit, waardoor Luuk Oomen de toegekende strafschop benutte, 3-0. ,,Viola kwam wel meer aan de bal, maar voetballend kwamen we er wel doorheen. Deze jonge gasten pakken het goed op. We hebben veel energie in de wedstrijd gestopt en ik ben dan ook van mening, dat we verdiend gewonnen hebben”, aldus Chaam-trainer Karel Daamen.