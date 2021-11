Heel Gilze hunkert naar tweede klasse: ‘Promotie zou het dorp in vuur en vlam zetten’

Wanneer...? Wanneer maakt v.v. Gilze eindelijk de stap naar de tweede klasse? Al jaren doet de club moedige pogingen om promotie naar een hoger niveau af te dwingen. Hoewel Gilze zich vrijwel altijd in de top van de derde klasse nestelt, wilde het nog niet lukken. Maar opgeven staat niet in het woordenboek, zeker niet bij aanvoerder Tom van Gestel (22). ,,We mogen best hardop uitspreken dat we weer vol voor promotie gaan.”