Heefer volgt Van der Heijden op als trainer van Waspik

Heefer is geen onbekende naam in het amateurvoetbalwereldje. Zo'n vijftien jaar geleden sluit Heefer als assistent-trainer aan bij de technische staf van TSV NOAD om vervolgens in de zomer van 2009 het stokje over te nemen. In zijn tweede seizoen promoveert Heefer met een titel op zak naar de derde klasse.