Heefer geniet van gretig Waspik, Gilze ‘heer en meester’ in Oisterwijk

Hoofdklasse B Koploper Baronie komt voor het eerst dit seizoen op achter­stand, Moerse Boys in knotsgekke slotfase niet voorbij EHC

21:11 Even was het schrikken geblazen voor Baronie, want voor het eerst dit seizoen kwam de koploper in de hoofdklasse op achterstand. In de war raakte de Bredanaars er allerminst door, want na negentig minuten kon de ploeg van trainer Juriaan van Poelje een nieuwe overwinning bijschrijven: 1-3. Moerse Boys kwam tegen hekkensluiter EHC niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Halsteren rekende af met laagvlieger Minor: 5-2.