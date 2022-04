Hechte groep bij Zundert heeft voor- en nadelen: ‘je hebt wat voor elkaar over, maar durft minder snel de waarheid te vertellen’

Overzicht | Groen Wit pakt één punt in Terneuzen, Terheijden schuift WDS'19 simpel aan de kant

Groen Wit speelde met 2-2 gelijk in Terneuzen en mocht zelfs even ruiken aan de overwinning, maar de 2-3 in de laatste minuut werd tot ontsteltenis van trainer Martijn van Galen afgekeurd. Terheijden verkleinde de achterstand op koploper RFC door met 5-0 te winnen van WDS’19. In de vierde klasse D kon Viola de overwinning niet over de streep trekken tegen tien man van WSJ.

15 april