Hattrick voor De Koning, ‘ontzettend zwak’ RFC gaat onderuit bij SVC

Noordhoek - SAB 1-2 (0-1). 0-1 Tonie Snoeren, 0-2 Rik Mertens, 1-2 Finn van Huuksloot.

,,We hebben hard gewerkt en we zien dat we stappen maken na een mindere voorbereiding. Jongens als Snoeren en Mertens pakken hun verantwoordelijkheid”, zei een tevreden SAB-trainer Martijn Malinka. Noordhoek-collega Jerry van Huuksloot bestempelde het duel als ‘een slechte wedstrijd'. ,,We hebben genoeg kansen gekregen, maar we konden geen goals maken. We hoopten nog op de 2-2, maar ook dat zat er niet in.”

Terheijden - DEVO 4-2 (1-1). 1-0 Jaimy de Koning, 1-1 Wilko Tielen, 2-1 Jason Joosen, 2-2 Ruud Koevoets, 3-2 en 4-2 De Koning.

,,Gezien het spelbeeld was dit een terechte overwinning. DEVO was echter wel een gevaarlijke tegenstander in de omschakeling. Jaimy de Koning was met drie doelpunten belangrijk voor ons”, oordeelde Terheijden-trainer Fred Vrolijk. ,,Terheijden voetbalde iets makkelijker dan wij, maar eigenlijk was het een gelijkopgaande wedstrijd”, aldus DEVO-trainer Ferry Jansen.

SVC - RFC 3-0 (2-0). 1-0 Tim van den Dool, 2-0 Jaro Kerstens, 3-0 Van den Dool.

,,Wij speelden ontzettend zwak. dit was onze slechtste wedstrijd in anderhalf jaar. Ik ben dan ook erg teleurgesteld in deze middag”, aldus RFC-trainer Joey Verhoeven. ,,Onze doelman Coen Koevoet was met enkele fraaie reddingen belangrijk voor ons. Verder stond de verdediging goed. Voorin hadden we het eerder af moeten maken”, vertelde SVC-coach Joost Hulshof.

VCW - Raamsdonk 2-1 (0-0). 0-1 Marvin Blom (pen.), 1-1 Max van der Sanden, 2-1 Bram Schouwenaars.

,,Dit is een goed begin, maar het laatste kwartier van de eerste helft was Raamsdonk sterker. Na de pauze gingen we met 3 spitsen spelen en dat werkte goed", zei VCW-trainer Arjan Kwaaitaal na afloop van de wedstrijd. “Ik ben tevreden over de inzet. Mijn spelers hebben hun stinkende best gedaan”, vertelde Louis Roovers van Raamsdonk.

DIA - WDS'19 2-2 (1-0). 1-0 Sander Theunis, 1-1 Abdul Avci (pen.), 2-1 Colin Schilperoord, 2-2 Abdul Avci (pen.).

,,Na en goed begin werden we slordig in ons spel. Er kwam onrust in de ploeg. Hier moet nog aan gewerkt worden", zei Erik van Rooij van DIA. In blessuretijd kwam WDS'19 nog op gelijke hoogte. Reden voor WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij om zijn spelers te complimenteren voor de mentale weerbaarheid.

DIOZ - Right-Oh 2-5 (0-1). 0-1 en 0-2 Daniek Maas, 1-2 Aaron van Overveld (pen.), 1-3 Siem van Velthoven, 2-3 Roland van Hooff, 2-4 Jules Bossers, 2-5 Remko van Dongen.

,,We hebben een degelijke wedstrijd gespeeld en kenden een goede start. DIOZ kwam wel steeds terug tot de aansluitingstreffer, maar wij kregen de meeste kansen”, constateerde een tevreden Arno Gabriëls van Right-Oh. ,,Door persoonlijke fouten verliezen uiteindelijk deze wedstrijd”, concludeerde DIOZ-trainer John van Aert.

Dussense Boys - PCP 6-0 (3-0). 1-0 en 2-0 Harry Sassen, 3-0 en 4-0 Andre Segeren, 5-0 Bob Leemans, 6-0 Sem Heijmans.

,,Ik ben blij met de overwinning, maar dit was van beide kanten geen beste wedstrijd”, oordeelde Dussense Boys-trainer Andre Vos. ,,We hebben alleen maar achter de feiten aangelopen”, gaf PCP-trainer Richard Hoogkamer aan.