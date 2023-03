Hattrick van Leinders maar nipt genoeg voor winst Neerlandia'31, VVR pakt ik slotminuten toch drie punten

amateurvoetbal Bredase derby op zaterdag en onderonsje in vierde divisie: dit is het programma voor het amateur­voet­bal in West-Bra­bant

Er komt weer een bomvolprogramma aan in het West-Brabantse amateurvoetbal, met een paar mooie krakers. Wat te denken van Moerse Boys-Unitas’30 in de vierde divisie of Baronie-The Gunners in het zaterdagvoetbal? Bekijk hieronder het complete programma.