Hattrick Omer Kucuk niet genoeg voor zege Virtus

zondag 3B Oosterhout knokt zich naar derbywinst, JEKA alleen aan kop na winst bij RWB

19:03 Omdat TSC verloor en Gilze gelijkspeelde, is JEKA alleen koploper in 3B. JEKA won zelf overtuigend met 0-3 bij RWB. Bavel behield de aansluiting met de top door ZIGO in eigen huis te kloppen.