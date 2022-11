Hattrick lastig te bespelen ONI-spits Lars van de Kleistersteeg, Prinsenland verliest voor het eerst dit seizoen

Vierde klasse B WVV’67 en METO verdelen de buit in ‘zuidwest­hoek­der­by’

METO was in het verleden doorgaans de grote broer van WVV’67. De ploeg uit Hoogerheide kwam enkele malen uit in de derde klasse en speelde zelfs ook nog even in de tweede klasse, terwijl WVV ’67 doorgaans op het laagste of een na laagste niveau actief was. Maar de laatste tijd is hier verandering in gekomen

6 november