‘Hattrick heroes’ vallen op in topscorersklassement

zondag 5B Vier goals, worst en kaas bij dorpender­by in Molenschot, doelpunten­feest in 5B

4 november Met 2-2 werden de doelpunten, inclusief twee treffers in eigen doel, eerlijk verdeeld. Molenschot en naaste buur Neerlandia uit Dorst, zeker geen hoogvliegers in de kelder van het amateurvoetbal, sloten redelijk tevreden af. Bij de andere vier wedstrijden in 5B vielen in totaal 27 goals.