Hattrick hero Pjotr Hendrickx bezorgt DSE driepunter, Grenswachters heeft weinig aan punt

zondag 4BDSE begon erg slecht tegen HSC’28, maar groeide in de wedstrijd door een ontketende Pjotr Hendrickx. Met drie treffers boog hij persoonlijk een 0-2 achterstand om in een 3-2 zege. Hekkensluiter Grenswachters schiet weinig op met één punt bij NSV.

DSE - HSC’28 3-2 (1-2) 0-1 en 0-2 Sander Feijen, 1-2, 2-2 en 3-2 Pjotr Hendrickx.

In een spectaculair duel trok de thuisclub uiteindelijk aan het langste eind. ,,Pjotr scoort wel vaker, maar nu was hij heel belangrijk voor ons”, jubelde DSE-coach Willem Lambregts. ,,Helaas konden we onze voorsprong niet vasthouden”, baalde zijn collega Johan Claassens van HSC‘28.

BSC - RSV 0-2 (0-1) 0-1 Richard Schijven, 0-2 Joeri Nooijens.

Volgens RSV-trainer Marco Klijs deed zijn ploeg zichzelf tekort door ‘slechts’ met 0-2 te winnen. ,,BSC mag niet klagen over deze uitslag”, zei hij. Rick Schimmel van BSC kon zijn oren niet geloven. ,,RSV speelde zeer verdedigend en scoorde door twee countergoals. Maar goed, de winnaar heeft altijd gelijk zullen we maar zeggen.”

Sprundel - Wernhout 2-1 (1-1) 1-0 Jovanni van Nijnatten, 1-1 Maikel Zagers, 2-1 Van Nijnatten.

Sprundel blijft door de zege bovenin meedraaiden in de competitie, tot grote tevredenheid van trainer Jack Verlaar. ,,We gaven weinig weg en wonnen terecht, al was het duel niet van hoogstaand niveau”, zei hij.

NSV - Grenswachters 1-1 (1-0) 1-0 Roel van Tiggelen, 1-1 Maarten Rockx (e.d.).

In Nispen hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Daar hield NSV-trainer Andy Wierikx een dubbel gevoel aan over. ,,We hadden kunnen winnen, maar door een aparte actie van Maarten kwam Grenswachters op gelijke hoogte. Typisch Maarten, hij doet vaak aparte dingen in de verdediging”, grinnikte hij.

DIOZ - GSC/ODS 1-2 (0-1) 0-1 GSC/ODS, 1-1 Davy Dircken, 1-2 GSC/ODS.

Volgens Corné Willemsen had DIOZ verloren zonder ook maar één scoringskans weg te geven. ,,Dat klinkt gek, maar toch is het zo. GSC heeft onverdiend gewonnen door twee geluksgoals”, vond de verliezende trainer.

Achtmaal - Noordhoek 1-0 (1-0) 1-0 Jarno Elst.

Het was geen beste wedstrijd in Achtmaal, waar de thuisploeg de enige treffer van de middag produceerde. ,,Ons vizier stond niet op scherp”, constateerde Hans Korteweg van Noordhoek. ,,We waren niet goed genoeg om te winnen.”

EMMA - Gesta 1-4 (0-1) 0-1 Robbin Trumpi, 0-2 Boo Moelands, 1-2 Cristina Shendro, 1-3 Trumpi, 1-4 EMMA (e.d.).

Trumpi was andermaal belangrijk voor Gesta. Met twee doelpunten had hij een belangrijk aandeel in de zege bij de koploper.