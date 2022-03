Hattrick hero Mijnhijmer steelt de show bij Baronie en schaart zich in illuster rijtje

,,Alle grote dertigplussers hebben deze week een hattrick gemaakt: Karim Benzema, Robert Lewandowski en Cristiano Ronaldo. In dat rijtje wil ik me graag scharen, dat is me gelukt”, vertelde Jorik Mijnhijmer met een brede grijns na de overtuigende overwinning van zijn ploeg. ,,Ik zei vandaag al voor de grap: ik ga er maar weer eens drie maken. Mijn laatste goal was alweer een tijd geleden.” Het was het wachten waard.