Hattrick Danny Lauwen legt Rood-Wit over de knie, Dosko kent succesvolle middag

Het was een ideaal moment, sprak de grote hoofdrolspeler van de eerste klasse-derby na afloop. De vrije trappen van Danny Lauwen vlogen er de laatste tijd lang niet altijd in. ,,Toch ben ik er alle vertrouwen in blijven houden, maar het werd wel tijd dat het een keer lukte.” Trainer Julien van Vugt was uiteraard in zijn nopjes met de hattrick van zijn pupil: ,,Toevallig hadden we het er donderdag op de training nog over, dat hij nog droog stond dit seizoen. Hopelijk doet dit hem goed.”