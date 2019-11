Hans den Exter: bescheiden held van de G-toppers van TSC

Nu stond Den Exter, in het dagelijks leven ambulant begeleider van mensen met een beperking (en eventueel hun ouders), hier op zich niet onwelwillend tegenover. Er was echter één cruciaal detail: TSC had op dat moment nog geen G-team. ,,Dat was eind 2014'’, vertelt hij. ,,Ik ben naar de toenmalige voorzitter van TSC gestapt. Hij zei dat een G-team al heel lang op de agenda stond. Toen zei ik: ‘Dan pak ik het op.’” Den Exter pakte meteen door. ,,Eind 2014 zijn we begonnen en begin 2015 hadden we al een man of vier, vijf ergens op een hoekje van een veld aan het voetballen.''