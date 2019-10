Handbaluitslag zorgt voor schaamte bij Oosterhout, jarige Osman Aslan trakteert RFC op eerste zege

RFC zat. - Olympia’60 1-0 (1-0). 1-0 Osman Aslan.

RFC-aanvaller Osman Aslan maakte op zijn verjaardag de enige treffer van de middag. Olympia'60-coach Frans Ceton erkende dat zijn ploeg een slechte dag had: “De eerste helft lieten we elkaar in de steek. De tweede helft was iets beter, maar niet goed genoeg.” RFC-coach Mo Duzgun was tevreden over zijn ploeg: “We maakten het Olympia'60 heel lastig en hadden over de hele wedstrijd de beste kansen.”