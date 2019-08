Halsternaar Van de Kreeke gaat opnieuw de geschiedenisboeken in met doelpunt voor ASWH

Even terug naar vorig seizoen. Van de Kreeke was de man die ASWH naar de tweede divisie schoot. In de finale van de play-offs scoorde hij in de laatste minuut uit een vrije trap. De 23-jarige spits noemde het in gesprek met deze site ‘zijn belangrijkste doelpunt ooit’. Desondanks hield hij een dubbel gevoel over aan vorig seizoen. Van de Kreeke moest het voornamelijk doen met invalbeurten.