Halsteren ziet zege op de valreep wegglippen: ‘We zijn op dit moment gewoon niet goed genoeg’

Het eerste halfuur van de thuisclub was ook al ronduit slecht. Keer op keer ging het met name op de rechterflank mis. Bob Vankan opende al vroeg in de partij de score, met een verdekt schot dat in de linkerhoek van Arien Pietersma binnen plofte: 0-1. Vervolgens redde de Halsterse goalie, in een een-op-een situatie met Jordi van der Schoot. Bijna was het weer raak, nadat Pietersma een hoge bal voorbij de tweede paal verkeerd taxeerde en Van der Schoot de plotse kans aan zich voorbij liet gaan.