Halsteren ziet Jagernath en Van de Kreeke naar Goes vertrekken

Julian van de Kreeke (22) is bezig aan zijn derde seizoen bij Halsteren, waar hij voornamelijk als rechtsback speelde. Van de Kreeke speelde in de jeugd bij NAC. Later brachten zijn ambities hem naar Spanje. Hij doorliep de hoogste jeugdlichtingen bij de voormalige Spaanse subtopper Málaga CF. Een blessure gooide in het seizoen 2016-2017 roet in het eten. Terug in Nederland liep een stage bij Willem II op niks uit. Als speler van Halsteren hervond de twintiger zichzelf en zijn voetbalplezier. Hij speelde zich in de kijker bij Sparta Rotterdam, waar hij enkele keren met het beloftenteam meetrainde. Het liep echter niet uit op een avontuur in het Rotterdamse rood-wit. Het wordt nu wel een avontuur in het Goese rood-wit.