Halsteren wint topper tegen UDI’19, Baronie laat onderuit

Zaterdag 4C ONI doet goede zaken op de ranglijst

14 april ,,Het was een draak van een wedstrijd, maar we hebben de punten", reageerde Pieter Faro namens ONI op de overwinning van zijn ploeg. Die kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De scheidsrechter wilde de wedstrijd bijna staken. RFC liet dure punten liggen op eigen veld tegen Unitas ’30. ,,We konden geen vuist maken, maar blijven strijdbaar”, reageerde RFC-coach Louis Roovers. The Gunners won met hangen en wurgen van Merlijn. Beek Vooruit keek bij rust al tegen een kansloze achterstand aan.