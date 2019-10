Halsteren wint topper, Moerse Boys boekt eerste hoofdklassezege

Halsteren - IFC 4-1

Een spectaculair begin in Halsteren, met drie doelpunten in acht minuten. De achterstand - opgedaan in de eerste minuut - werd al snel omgebogen in een voorsprong. Nishant Jagernath en Fouad Idabdelhay waren trefzeker. Nu rust maakte de thuisploeg de andere twee treffers. Thomas Marijnissen maakte zijn vijfde. De laatste treffer kwam van topschutter Idabdelhay, die alweer voor zijn achtste tekende. Halsteren blijft koploper. De Nijs was dik tevreden, met zijn spitsen en de rest van het team. ,,Voorin hebben we jongens met specifieke kwaliteiten. Maar ook daarachter heeft iedereen kneiterhard gewerkt.’’