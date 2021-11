Halsteren wint op troosteloze avond van Moerse Boys: ‘Het was vast geen vermakelijke wedstrijd’

zaterdag 3B + 3D Prinsen­land laat kans op periodeti­tel liggen tegen Kapelle, ONI lijdt geflatteer­de nederlaag

Lijstaanvoerder Prinsenland liet zich in eigen huis verrassen door Kapelle: 0-1. ONI kon een uur lang heel goed mee met koploper GVV’63 en was zelfs de betere ploeg. Maar de ploeg van Mark Kroese hield het niet lang genoeg vol en in het laatste half uur liep GVV’63 uit naar een 7-3 overwinning. Zwaluwe kwam op bezoek bij De Fendert niet verder dan 0-0.

20 november