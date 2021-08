Halsteren wint met de hakken over de sloot: ‘Het moet beter en dat is ook wat het team graag wil’

De 3-0 tussenstand bij rust in Halsters voordeel was ronduit bedrieglijk. Zo had coach Erwin de Nijs het op de bank ook ervaren. ,,Ik heb geen moment gedacht dat de wedstrijd was gespeeld.” Tegenstander AWC raakte in het eerste bedrijf zowel paal als lat en verprutste ook nog eens een open kans. De ploeg uit Wijchen domineerde na rust en kwam terug tot 3-2.