Halsteren wint eerste uitwedstrijd van seizoen

Na twee uitnederlagen heeft RKSV Halsteren voor het eerst dit seizoen gewonnen op vreemde bodem. Bij GOES won de West-Brabantse hoofdklasser met 0-2. Doelpunten kwamen op naam van Thomas van der Spek en Jeroen Beerendonk.

Halsteren begon fel op bezoek in Zeeland, bleek uit de vroege gele kaart voor Sigourney Bandjar. Al na één minuut moest de ervaren middenvelder op zijn tellen passen.

De ploeg kreeg voldoende kansen, maar het lukte de West-Brabanders niet om de bal tussen de palen te krijgen. Nishant Jagernath was na 21 minuten dichtbij, maar zijn poging miste het doel. Niet veel later schoot Jelle Voermans maar net over het vijandige doel. Met een 0-0 tussenstand zochten beide ploegen de kleedkamer op.

Het was Halsteren dat het scherpst uit de kleedkamer was gekomen. Uit een hoekschop was het verdediger Thomas van der Spek die zijn ploeg op een 0-1 voorsprong zette.