Halsteren wil OSS'20 eerste nederlaag toe dienen: 'De topper leeft binnen onze groep'

Het verschil tussen OSS'20 en achtervolger Halsteren is weliswaar tien punten. Maar de ploeg van Pennings speelde wel twee wedstrijden minder. ,,Als we de inhaalpotjes winnen en ook OSS'20 verslaan, komen we op één punt. Ik snap wel dat het vroeg rijk rekenen is, maar wil je nog kans maken op de titel, dan moet je gewoon winnen. De topper leeft wel in de groep."

,,Als we verliezen, is de titelstrijd normaal gesproken gelopen. Dan moeten we ons richten op plek twee, die dan ook recht geeft op nacompetitie. Maar we hebben de kans om de koploper een eerste nederlaag toe te dienen. Dat moet al voor genoeg energie zorgen", aldus Pennings.

,,Uit was het een gelijkopgaande wedstrijd, die we net verloren, maar ook hadden kunnen winnen. Zondag verwacht ik ook zoiets. Het is een ploeg die moeilijk te verslaan is, maar dat zijn wij ook. We hebben bijna net zoveel wedstrijden gewonnen als zij (13 om 12), maar wij hebben er ook zes verloren. Bij ons is het winnen of verliezen. Als OSS'20 niet wint, pakken ze tenminste nog een punt", vervolgt hij.