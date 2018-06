Halsteren versterkt zich met gepromoveerd NAC-talent: 'Derde divisie zou gaaf zijn'

NAC-jeugdspeler Jerimo van den Bempt vertrekt naar Halsteren. De verdediger, die zes jaar in de jeugdopleiding van de Bredanaars speelde, moet de defensie van de hoofdklasser versterken. ,,Ik heb er heel veel zin in."

Onlangs promoveerde de 18-jarige Van den Bempt met NAC onder 19 naar de eredivisie, maar voor het talent was geen sportieve toekomst meer bij de eredivisieclub. ,,Ik moest over naar de senioren, maar er was geen plaats voor me in de selectie. Er werd verteld dat de concurrentie te groot was."

Toch een streep door de rekening van de talentvolle Roosendaler, die jarenlang mocht dromen van een plaats in de kleedkamer van het Rat Verlegh Stadion. ,,De afgelopen jaren hoorde ik vaak dat ik grote kans had om door te stromen naar het eerste, maar het laatste seizoen werd ik getroffen door wat blessureleed. Als ik fit was stond ik in de basis, maar toch denk ik dat die blessures roet in het eten hebben gegooid."

Voordeur

Van den Bempt nam in Breda afscheid met een knal. ,,Ja, dat was heerlijk: we promoveerden in Groningen. Ondanks de afstand waren er ook nog heel veel supporters die ons volgden. Ontzettend mooi en een onvergetelijke ervaring. Eindelijk keerde NAC onder-19 terug in de eredivisie, dat heeft jaren geduurd. En dat hebben we uitbundig gevierd."

Volledig scherm NAC onder 19 juicht nadat het promoveert naar de eredivisie. © Pim Dikkers Het zorgt er voor dat hij met een warm gevoel afsluit bij de club waar hij zijn puberteit doorbracht. ,,Beter kon ik het niet afsluiten. Ik heb het al die tijd ontzettend naar mijn zin gehad en enorm veel mee kunnen maken. Mede dankzij die promotie vertrek ik door de voordeur."

Ontwikkeling

Nu trekt de talentvolle verdediger naar hoofdklasser Halsteren. Van den Bempt verklaart de vervolgstap in zijn prille carrière. ,,Eric Hellemons (hoofd Jeugdopleidingen NAC, red.) had contact gehad met Halsteren, waarna ik uitgenodigd werd voor een gesprek. Dat verliep ontzettend goed en ik kreeg direct een warm gevoel bij de club."

Voor de persoonlijke ontwikkeling van de speler zijn speelminuten belangrijk. Met oog daarop werd de knoop doorgehakt. ,,Ik heb voor Halsteren gekozen, omdat de club ambitieus is en wil doorgroeien. Daarnaast denk ik mezelf hier persoonlijk ook goed mee te kunnen ontwikkelen tot een betere speler. Het seniorenvoetbal is harder en zwaarder, dat heb ik nodig voor de volgende stap."

Derde divisie

Volledig scherm Halsteren won afgelopen week van Achilles en plaatste zich voor de finale van de nacompetitie. Alper Ozturk wordt fel op de huid gezeten.. Komende week kan Halsteren zich verzekeren van een plaats in de derde divisie. Daarvoor moet dan het tweeluik met Quick'20 uit Oldenzaal in het voordeel van de geel-zwarten beslist worden. ,,Ik ga uiteraard kijken en de jongens mijn steun geven. De hoofdklasse is een mooie stap, maar de derde divisie zou ontzettend gaaf zijn."

Transferzomer

Eerder trok Halsteren al Robert Braber (Helmond Sport), Tom de Bonte (Kloetinge), Francis Manengela (Goes), Jay Jay Meierdres (SteDoCo) en Karim Didi (Svelta Melsele, België) aan.