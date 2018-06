Halsteren versterkt zich met broodnodige linkspoot Moerland: 'Kijken waar mijn plafond ligt'

De transfer is snel in kannen en kruiken gebracht. ,,Het is snel gegaan, ja. Binnen een aantal dagen was ik er echter wel uit. Ik ben iemand die zo hoog mogelijk wil spelen. Daarnaast is het interessant om te zien waar mijn plafond ligt. Als een club als Halsteren dan langskomt, kan je die kans niet laten schieten."

Linkspoot

Halsteren had na het vertrek van Roycel James (Goes) en de langdurige blessure van Ellas Meijer een tekort aan defensief ingestelde linkspoten in de selectie. Met enkel Thomas van der Spek als serieuze optie links in de achterhoede, was de keuze op die positie daarnaast dun bezet.

In Moerland is de oplossing nu voor handen. ,,Ik ben op meerdere posities inzetbaar, maar ik zal me nu vooral focussen op de positie van linksback. Ik ben van mening dat ik die ook goed kan invullen, dus zal de concurrentiestrijd vol aangaan."

Concurrentie

Voor de concurrentiestrijd is de 21-jarige back uit Bergen op Zoom niet bang. Sterker, hij kijkt er naar uit. ,,Als je ziet hoe de selectie van Halsteren er komend seizoen uit gaat zien, is dat fantastisch om deel van uit te mogen maken. Daarnaast word ik er als speler beter van om me met zulke spelers te kunnen en moeten meten."

Ambitie en bravoure is er ook, bij de jonge speler. ,,Mijn doel is om me in het elftal te knokken. Ik wil komend seizoen veel speelminuten maken. Daarnaast wil ik me op termijn tot een vaste waarde in de basiself ontwikkelen."

Tumultueus

De nog jonge Moerland kende een tumultueuze voetballoopbaan. Na een periode in de jeugdopleiding van NAC belandde de linkspoot bij RBC. Die club ging echter failliet, waarna hij terugging naar MOC'17. ,,En eerst moest ik bij NAC al weg door saneringen binnen de jeugdopleiding. Toen kwam RBC, die kans wilde ik pakken. Vervolgens ging die club failliet, maar toen was ik al van plan om terug naar MOC'17 te gaan."

Nadat Moerland neerstreek in Bergen op Zoom kwakkelde hij met zijn knie. Inmiddels lijkt hij daar definitief afstand van gedaan te hebben. ,,Ik heb een jaar lang last gehad van mijn knie. Na iedere training, iedere wedstrijd. Afgelopen jaar begaf hij het echter helemaal. Een gescheurde meniscus als resultaat. Ik ben echter snel geholpen en kon na vier maanden weer bij de groep aansluiten."

Gunfactor