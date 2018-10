Halsteren vernedert rivaal Vlissingen en blijft soeverein aan kop

Het duurde even voordat het duel op gang kwam, maar uiteindelijk was Halsteren helemaal los. Giovanni Moerland maakte zijn eerste in het shirt van de geelzwarten en bracht zijn ploeg na 37 minuten op voorsprong. Nog voor rust deelde de ploeg van Ruud Pennings en Peter Pijpers een rechtse directe uit: Francis Kabwe Manengela, smaakmaker op De Beek, werd in de diepte gestuurd en rondde af: 2-0.