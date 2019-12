Halsteren vernedert kansloos Prinsenland, Seolto verliest ook tiende wedstrijd op rij

De Jonge Spartaan - Seolto 4-0 (2-0) 1-0 Marc Peeman, 2-0 Pim Grootenboer, 3-0 Steven Oosthoek, 4-0 Pim Grootenboer.

Seolto-coach Jack Beusenberg besefte na het cruciale verlies in Middelharnis dat het moeilijk wordt. ,,We kunnen voorin geen potten breken.” Bij een 2-0 achterstand miste Teun Broere een strafschop voor de Zevenbergenaren. De hoop is gevestigd op de rentree van sterkhouder Yannick van Niekerk, na de winterstop. ,,Maar ook hij kan het niet alleen.’’

WHS - Krabbendijke 1-0 (0-0) 1-0 Gijs den Ouden.

Een harde voorzet van Gijs den Ouden werd onderweg van richting veranderd en caramboleerde pardoes in de kruising: 1-0. WHS-coach Leon de Witte was blij met de tweede zege op rij. ,,We staan er weer een beetje bij.’’

Klundert - ZSC’62 2-0 (0-0) 1-0 Bas Schuurmans, 2-0 Loïc Luzolo.

Met een boogbal van randje zestien opende Bas Schuurmans na rust de score: 1-0. Invaller Luzolo zorgde met een schot in de verre hoek voor de beslissende 2-0. Klundert-coach Marco van Dijnsen sprak van een reguliere zege. ,,We konden het geduld bewaren en raakten niet in paniek als de doelpunten een tijdje uitbleven.”

Kogelvangers - Tholense Boys 1-1 (1-1) 0-1 Auke Bovenberg, 1-1 Youri van Laarhoven.

Auke Bovenberg kopte in de 35e minuut de 0-1 binnen. Op slag van rust schoot Youri van Laarhoven van zowat dertig meter de 1-1 achter Tholense Boys-doelman David Niepce. Tholense Boys-coach Kees de Rooij had vrede met het gelijkspel. ,,We liepen schade op in de titelrace, maar gezien het spelbeeld was het een terechte uitslag.’’

Prinsenland - Halsteren 1-8 (1-2) 0-1 Roy van Gils, 1-1 Falco Wessels, 1-2 Van Gils, 1-3 Twan van Mechelen, 1-4 Paolo Fortunati, 1-5 Mike de Nijs, 1-6 Van Gils, 1-7 De Nijs, 1-8 Van Mechelen.

Halsteren nam revanche op zichzelf voor het eerste verlies dit seizoen tegen De Fendert. Pas na de pauze nam de ploeg van trainer Remco van Haaren definitief afstand. ,,We bleven vol gas geven. Dat eis ik altijd van de spelers en de jongens zelf willen dat ook graag”, aldus Van Haaren.

Noad’67 - De Fendert 2-1 (0-0) 1-0 Frank den Engelsman, 1-1 (pen.) Mitchell Schilperoord, 2-1 Joost de Witte.

Een kwartier voor het einde sleepte Noad'67 de zege eruit. Een vrije trap van Iwan Geense werd door Joost de Witte opgepikt: 2-1. Noad'67-trainer Perry Snoep was blij met de driepunter: ,,Op mentaliteit en karakter trekken we het over de streep.’’