Halsteren twee duels verwijderd van derde divisie: 'Quick moet, wij willen heel graag'

Na de euforie van de gewonnen penaltyreeks tegen Achilles van zondag ging bij Halsteren het vizier snel al op de finale van de nacompetitie. Donderdag komt Quick'20 op bezoek, zondag volgt de return. ,,We moeten het nu afmaken", is Jeroen Beerendonk (22) vastberaden.

Voor die finaleplek moest Halsteren overigens wel diep gaan. De ploeg ontdeed zich pas na strafschoppen van Achilles 1894. ,,We waren 120 minuten beter, maar het bleef maar 0-0. Toen ze met tien man kwamen te staan, werd het alleen maar moeilijker. Over twee wedstrijden waren we de verdiende winnaar, maar we moesten nog wel eerst die strafschoppen nemen. Natuurlijk hadden we met Arie in de goal een voordeel, maar het blijft een loterij, dus toen we door gingen, was de euforie enorm."

Dinsdag tijdens de training werd er nog even nagesproken over de wedstrijd, maar al snel ging de knop om. Het vizier op de finale. Quick'20 is voor Halsteren een grote onbekende. ,,We hebben die ploeg nooit gezien, maar er staan wat samenvattingen online en we hebben wel wat informatie. Maar ze zijn vijftiende geëindigd in de derde divisie, dus het is gewoon een goede ploeg. Zij zullen ook niet veel over ons weten, dat maakt het wel leuk."

Middenvelder Beerendonk, bezig aan zijn vierde seizoen op De Beek, is vol vertrouwen. ,,Natuurlijk moeten we het nu afmaken. Als je in de nacompetitie staat, wil je 'm winnen ook. We zijn maar twee wedstrijden verwijderd van de derde divisie. We leven vol vertrouwen toe naar de finale, zeker na afgelopen weekend."

Net als in de vorige ronde speelt Halsteren eerst thuis en moet de klus buitenshuis afgemaakt worden. ,,Kijk, ze zeggen altijd dat je beter eerst uit kunt spelen, maar dat zit tussen de oren. In de Champions League maakt het uit ja, maar op ons niveau echt niet. Vooral niet aangezien de uitdoelpunten niet dubbel tellen." Rekenen gaat hij dus niet doen. ,,Dat heeft geen zin. Gemert won de eerste wedstrijd met 2-0 en gaan er met 5-0 af. Het zou fijn zijn als we thuis de nul houden en weten te winnen, maar we gaan het zien."