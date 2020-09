Halsteren treft Baronie in districtsbeker, Moerse Boys naar Rood-Wit

Amateurvoetbal Overzicht | Grenswach­ters laat weinig heel van Vivoo, zeges voor Dongen, Baronie en Halsteren

6 september Het is de eerste zondag van september, we kunnen weer voetballen. Na een kleine zes maanden wachten is ook het West-Brabantse amateurcompetitievoetbal afgetrapt. Na DIOZ - DEVO op de zaterdagavond was het vandaag aan derdedivisionist Dongen, hoofdklassers Baronie, Halsteren en Moerse Boys en de zondagvierdeklassers.