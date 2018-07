Halsteren trapt seizoen 2018-2019 op gang: 'Klap verwerkt, lekker om weer aan de slag te gaan'

10 juni staat nog vers in het geheugen gegrift. Halsteren greep toen in extremis naast een plek in de derde divisie en moet het dus dit seizoen opnieuw proberen. Ruim één maand later begint dat nieuwe seizoen dus. ,,De klap was enorm. Het was heel jammer. Maar we moeten er uiteindelijk vrede mee hebben. Quick'20 was ook echt een heel goede ploeg", is Peter Pijpers (57) eerlijk.

Die bladzijde is dus omgeslagen. Het volgende hoofdstuk wacht. Opnieuw gaat Halsteren een gooi doen naar de prijzen, volgens de Roosendaler. ,,Maar we moeten nog niet te hard van stapel lopen. Over een maandje zullen we zien waar we staan."

Het trainersduo ontmoet vanavond een hoop nieuwe spelers. ,,Ik denk dat we er sterker op zijn geworden. Verdedigend stond het natuurlijk al, maar aanvallend denk ik dat we een impuls nodig hadden. Daar hebben we bewust naar gezocht. Maar we gaan zien hoe de puzzel in elkaar valt."

Voorbereid of volgevreten

Er staat in ieder geval een frisse groep. ,,We hebben geen huiswerk meegegeven in de zomerstop. Ik vind dat de spelers lichamelijk en geestelijk rust moeten pakken. Ze weten zelf wel dat ze een beetje bezig moeten blijven. Een vetmeting staat volgende week op het programma. Dan zullen we zien of ze zich voorbereid of volgevreten hebben", dolt Pijpers.

Dinsdag wacht al een oefenduel met Hoek. Daarna volgen potjes tegen Brielle, Zwaluwen en Jong FC Dordrecht in rap tempo. ,,Ik oefen liever tegen serieuze tegenstanders, dan kun je een hoop uitproberen en kijken waar je staat. Daarna volgt alweer de Markiezen Cup, dus vóór die tijd en na die tijd moeten we al echt aan de slag."

Pijpers staat te trappelen om vanavond aan de slag te gaan. ,,In het begin mocht die zomerstop wel even blijven duren, wat mij betreft. Ook een trainer moet zich opladen. Maar nu het zover is, vind ik het toch wel lekker om weer aan de slag te gaan."