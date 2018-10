Halsteren-trainer Pennings is oude ploeg Vlissingen dankbaar: 'Samen zijn we gegroeid'

De Brabanders zijn op papier favoriet, maar Pennings rekent zich nog niet rijk. ,,Vlissingen is altijd een lastige tegenstander geweest voor Halsteren’’, weet hij. ,,Vlissingen heeft een prima team, dat op resultaat kan spelen’’, vervolgt Pennings. ,,We zullen een hele kluif hebben.’’ Halsteren is nog ongeslagen en heeft zestien punten verzameld in zes wedstrijden. ,,We hebben een goede start, maar geen één wedstrijd is een abc’tje in deze klasse. Je moet er elke wedstrijd honderd procent voor gaan.’’

Pennings kan het weten, gepokt en gemazeld als de voormalige profkeeper is. Hij zwaait nu voor het tweede jaar op rij de scepter bij Halsteren, maar stond ook twaalf seizoenen aan het roer bij Vlissingen, verdeeld over drie periodes. Tevens kwam Pennings als speler vijf jaar uit voor de club. Het treffen van zondag is dus in zekere zin bijzonder. ,,Het is altijd leuk om tegen clubs te spelen waar je goede herinneringen aan bewaart’’, stelt hij.

,,Ik heb daar ook de gelegenheid gekregen om mijn trainersdiploma’s te halen. Ik heb alle niveaus mee kunnen maken; van de vierde klasse tot de hoofdklasse. We hebben een paar keer op het randje gestaan van promotie naar de topklasse en derde divisie. Dat is helaas net niet gelukt. Maar ik heb wel Vlissingen op de kaart kunnen zetten en mijn naam daar als trainer kunnen vestigen. Ik ben dankbaar naar de club toe dat ik me er kon ontwikkelen als trainer. Samen zijn we gegroeid.’’