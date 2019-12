Halsteren-trainer De Nijs vindt verlengd contract onder de kerstboom

,,Erwin is scherp, kritisch en doelbewust”, is technisch manager Ron van Nijnatten complimenteus over de hoofdtrainer. ,,Hij is ambitieus en vernieuwend en heeft aantrekkingskracht in de regio. Daarom willen we er alles aan doen om hem goed te faciliteren met een selectie die energie wil brengen op trainingen en in wedstrijden. Individueel is het goed genoeg, als team moet het beter”, gaat de technisch manager verder.