Halsteren terug in top 3, Baronie te laat op gang bij Gemert

Voetballer Victoria'03 mogelijk kopschopper, opgepakt voor zware mishandeling DSE-speler

17:32 ETTEN-LEUR - Een schop tegen het hoofd tijdens een voetbalwedstrijd. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Een 40-jarige speler van voetbalvereniging Victoria’03 uit Oudenbosch is zondag op het sportpark van voetbalvereniging DSE in Etten-Leur aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling.