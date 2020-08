Halsteren-spits Dave den Boef (22) moet stoppen met voetballen na zoveelste blessure: ‘Ik ben er kapot van’

Voor Dave den Boef is het einde carrière. Dat kreeg de 22-jarige spits van Halsteren deze week te horen van de medische specialisten in de Bredase kliniek Medinova. Voor Den Boef kwam de boodschap aan als een mokerslag. ,,Ik ben er kapot van.’'

Uit een MRI-scan bleek dat Van Boef een heel stuk kraakbeen mist in zijn knie. ,,Kraakbeen is de schokdemper voor je knie. Door voetballen brengt teveel risico’s met zich mee. Drie tot vier keer in de week de knie zwaar belasten werd me sterk afgeraden. Ik zou alles in het gewricht kunnen afscheuren en al op jonge leeftijd met een kunstknie verder moeten.’'

Voor Den Boef is het een persoonlijk drama. Zijn loopbaan wordt gemarkeerd door ernstige blessures. Bij Tholense Boys stond hij ruim een jaar aan de kant met gescheurde kruisbanden. Juist voor corona keerde hij terug in de basis. De overstap naar Halsteren was voor hem een droom. ,,Ik was topfit en wilde graag het beste van me laten zien in de hoofdklasse. Ik leerde nieuwe jongens kennen en kreeg er superveel energie van.’'

Verwerken

In de eerste oefenwedstrijd tegen Goes op 1 augustus ging het mis. Na een paar minuten al, bij een van zijn eerste acties. ,,Ik voelde een soort van steek in mijn knie. Ik schrok heel erg en dacht ineens weer aan die kruisband.’' Den Boef ging meteen naar de kant en kwam niet meer in actie. Bij het eerste onderzoek leek de schade mee te vallen. ,,Er werd gedacht aan een scheurtje in mijn buitenste meniscus.’' Den Boef was opgelucht. ,,Zes tot acht weken niet voetballen, dacht ik.’'

De MRI-scan vertelde een ander verhaal. ,,Ik ben er helemaal klaar mee. Na mijn kruisband heb ik anderhalf jaar gerevalideerd. Zo’n traject wil en kan ik niet opnieuw in gaan.’' Een operatie biedt volgens Den Boef bovendien weinig perspectief op volledig herstel. ,,Die knie wordt nooit meer zoals-ie was. Ik moet dit allemaal eerst verwerken. Ik heb het ook nog niet kunnen opbrengen om naar de club te gaan. Dat hoop ik binnenkort wel te doen.’’