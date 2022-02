Halsteren sluit oude vriend Ellas Meijer weer in de armen: ‘Voelt als thuiskomen’

Zondag was hij aandachtig toeschouwer bij de derby tussen Baronie en zijn nieuwe én oude club Halsteren. ,,Het is voornamelijk de combinatie van voetbal met werk, Halsteren is een stuk dichter bij huis, dat is een groot voordeel”, legt de Roosendaler uit. ,,In België trainen we drie keer per week, we beginnen om zeven uur en ik ben pas om vijf uur of half zes klaar met werk. Dan is het: snel eten en door. Mijn terugkeer bij Halsteren maakt het een stuk simpeler.”

En het gevoel bij Halsteren, de club die hem opving nadat hij in 2015 uitstroomde bij de NAC-jeugd, is altijd goed geweest. ,,Het voelt alsof ik thuis kom, veel jongens ken ik nog. Ik was ook liever niet weggegaan, maar moest op dat moment voor speeltijd kiezen. Ik was mijn plaats kwijtgeraakt en daar was ik klaar mee. Soms moet je even weggaan om weer terug te komen”, omschrijft hij haast Cruijffiaans.

Quote De mentali­teit is echt anders: minder mooi voetbal, maar fysieker Ellas Meijer

ASWH en Sint-Lenaarts

Zijn eerste transfer was naar ASWH, in de tweede divisie. ,,Echt alleen maar lof voor die club. Het was super. Ik heb veel kunnen leren, alles gespeeld, maar toen kwam corona.” Via via kwam hij in België terecht, op een niveau vergelijkbaar met de Nederlandse hoofdklasse. ,,Ik heb het heel erg naar mijn zin, de sfeer is super. De mentaliteit is echt anders: minder mooi voetbal, maar fysieker.”

Maar een terugkeer bij Halsteren speelde altijd op de achtergrond. ,,Ron van Nijnatten (de technische man bij Halsteren, red.) ken ik al heel lang en ik spreek nog vaak met hem, ook buiten voetbal om. Op een gegeven moment was ik op vakantie in Curaçao en daar kwam ik hem tegen. Toen begon het weer te kriebelen en waren we er snel uit. Ik heb echt zin om terug te keren en om weer te gaan knallen bij Halsteren.”