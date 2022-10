Halsteren rekent in Tholen af met onrustige periode

Halsteren zaterdagNa een roerige periode staat het zaterdagteam van Halsteren zonder puntverlies in de derde klasse B bovenaan. Het prestigeduel bij Tholense Boys werd met overtuigende cijfers gewonnen: 1-3. Met dank ook aan defensieve blunders bij de thuisclub. Halsteren-coach Erik van der Giesen is trots op de veerkracht van zijn team. ,,In de kopjes van die jongens zit het gewoon goed.’’

De voorbije weken ging het vooral over de toekomst van het elftal. Het team werd met opheffen bedreigd. De centen waren op. Heibel in de tent. Einde verhaal, zo leek het. Eigenlijk speelde de kwestie vorig seizoen al, met mindere prestaties en het vertrek van vrijwel de hele voorhoede naar buurman VVC’68 als gevolg. Van der Giesen speurde in de jeugd naarstig naar nieuw talent en heeft in korte tijd toch weer een volwaardig team op poten weten te zetten. ,,We hebben voorin een ijzersterk aanspeelpunt, er zit gogme in de ploeg en verdedigend gaven we vandaag bijna niets weg.’’

Schaduwspits

Kanttekening bij de zege in Tholen was dat de doelpunten in de schoot werden geworpen. Al vroeg in de partij mocht Noël van Kaam vogelvrij op de paal koppen, om in de herkansing alsnog voor de 0-1 te zorgen. Niet veel later ging de jonge verdediger Koen van Velzen in de opbouw in de fout en kreeg Toni Ngombojoao de 0-2 op een presenteerblaadje aangeboden. Diezelfde Ngombojoao kreeg kort na rust ook alle tijd en ruimte om de 0-3 achter doelman David Niepce te schuiven. De Halsterse schaduwspits speelde in de rug van aanvalsleider Wesley van Zon een puike partij.

Ngombojoao volgde het pad op De Beek in omgekeerde richting en verruilde de voorbije zomer VVC’68 voor de derdeklasser met de onzekere toekomst. De Halsternaar met Angolese wortels lachte na afloop van oor tot oor. ,,Ik kon lekker tussen de linies bewegen. De tegenstander had het er moeilijk mee en wist niet door te pakken.’’ Tholense Boys-coach Arie van der Zouwen greep na de 0-2 in en bracht met Bram van de Sande een extra verdedigende schakel op het middenveld, in een poging om Ngombojoao aan banden te leggen. Van der Zouwen zag zijn team na die vroege wissel sterker worden. ,,Het werd een gelijkwaardige wedstrijd, waarin wij kansen kregen om terug in de partij te komen.’’

Tandeloos

Het aanvalsspel bij de Tholenaren was te tandeloos om daadwerkelijk voor veel gevaar te zorgen. Vrijwel uit het niets raakte Laurens Bovenberg in het zicht van de rust de paal en de jonge Melvin Lisseveld dwong de Halsterse goalie Jamie Lazaroms na een leuke actie over de linkerkant tot een uiterste redding. Pas in de slotfase van de Zeeuws-Brabantse derby wist Sam Nieuwkoop op aangeven van Lisseveld de eer te redden: 1-3.

Ngombojoao droomde als man van de wedstrijd na afloop hardop. ,,We willen gewoon meedoen voor het kampioenschap, ook na alles wat er is gebeurd.’’ Voor coach Van der Giesen proefde de driepunter extra zoet. Van der Zouwen was destijds op het CIOS zijn docent. ,,Het is altijd lekker als de leerling zijn meester verslaat.’’