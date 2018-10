Halsteren raakt ongeslagen status kwijt, Baronie pakt punt

De eerste nederlaag van het seizoen. Geen record voor doelman Ariën Pietersma als niet te passeren held. En op de valreep een tweede gele kaart en dus rood voor Jurik Zimmerman. Dat was voor Halsteren de oogst in het uitduel bij Alphense Boys. De formatie van Ruud Pennings en Peter Pijpers ging met 2-0 onderuit.

In de 23ste minuut wist Pietersma dat hij een niet te realiseren droom najoeg. Een van richting veranderde inzet maakte de Halsterse goalie kansloos: 1-0. Pietersma werd 376 minuten niet gepasseerd. Tom Magielse, keeper van Moerse Boys, hield vorig seizoen zijn doel 491 minuten schoon. Pennings noemde het onvergelijkbare grootheden. ,,In de hoofdklasse zo lang de nul vasthouden is een andere prestatie.’'

Francis Kabwe Manengela had Halsteren voor de pauze op gelijke hoogte kunnen brengen. Ook de Zeeuwse spits miste. In de tweede helft was er geen ommekeer, hoewel Jay Jay Meierdres en Jeroen Beerendonk als verse krachten in het veld kwamen. Tom de Bonte en later Julian van de Kreeke gingen naar de kant. In de slotfase besliste Alphense Boys bij een uitval het duel: 2-0.